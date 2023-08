Sicherheitsmitarbeiter geschlagen

Zu einer Körperverletzung wurden gestern Abend Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) in das Sommerbad am Columbiadamm alarmiert. Vor Ort gab ein 26-jähriger Sicherheitsmitarbeiter an, dass er gegen 19 Uhr von zwei Männern angegriffen worden sei. Einer der beiden soll ihn zunächst festgehalten haben, sodass ihm der zweite ins Gesicht schlagen konnte. Danach habe ihm der Mann, der ihn festgehalten habe, ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Anschließend soll einer der beiden eine im Eingangsbereich befindliche Glasflasche gegriffen und den 26-Jährigen damit bedroht haben, bevor beide Tatverdächtigen das Bad verließen und mit einem Fahrzeug davonfuhren. Der Mitarbeiter gab an, dass er vor dem Angriff durch die beiden Männer zwei Frauen mit Kinderwagen angesprochen hatte, die das Bad durch einen falschen Ausgang verlassen wollten. Seine Aufforderung, den dafür vorgesehenen Ausgang zu nutzen, hätten sie mehrfach ignoriert. In der Folge sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Daraufhin soll eine der beiden Frauen telefoniert haben. Kurz danach seien mehrere Fahrzeuge vor dem Bad vorgefahren, aus denen die beiden Tatverdächtigen ausgestiegen seien. Der Mitarbeiter erlitt bei dem Angriff Rötungen im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5.