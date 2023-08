Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1431

Gestern Nachmittag wurde ein Motorrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und durch Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll gegen 16.30 Uhr ein 55-jähriger Motorrad-Fahrer die Goerzallee in Richtung Engadiner Weg gefahren sein, als eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw aus der entgegenkommenden Richtung links in den Ortlerweg abbog. Dabei erfasste sie den Motorrad-Fahrer. Hierdurch stürzte der Mann und verletzte sich an seinem Bein. Ein geparktes Auto wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er sofort operiert wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte Direktion 4 (Süd).