Fremdenfeindliche Beleidigung

Nr. 1430

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 77-jährige Frau gegen 20.30 Uhr in einem Restaurant in der Krumme Straße zwei Kinder im Alter vom acht und neun Jahren und die 33-jährige Mutter fremdenfeindlich beleidigt und beschimpft haben. Nach Eintreffen der Polizei stimmte die alkoholisiert wirkende 77-Jährige einer freiwilligen Alkoholmessung zu. Die Messung ergab einen Wert von einem Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Seniorin vor Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.