Fußgänger und Motorradfahrer verletzt

Nr. 1428

Gestern Abend wurden in Mitte zwei Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 52-Jährige gegen 18 Uhr mit einem Motorrad die Reinhardstraße von der Friedrichstraße kommend in Richtung Albrechtstraße, als der 83-jährige Fußgänger die Fahrbahn betrat und diese überqueren wollte. Der Zweiradfahrer bremste, versuchte dem Passanten auszuweichen und verlor durch dieses Manöver die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und zog sich Verletzungen an den Armen, Beinen und dem Rumpf zu. Die Maschine rutschte über den Asphalt und prallte gegen die Beine des Seniors, der ebenfalls stürzte und am Bein verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.