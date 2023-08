Jugendlicher und zwei Männer mit Messer verletzt

Nr. 1423

Ein Mann verletzte gestern Abend im Ortsteil Wedding mehrere Männer mit einem Messer. Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich der 35-jährige Tatverdächtige und ein 17-Jähriger gegen 21.30 auf der Groninger Straße. Im Verlauf des Streites holte der Tatverdächtige ein Messer hervor, soll den Jugendlichen bedroht und mit dem Messer zugestochen haben. Dem 17-Jährigen eilten daraufhin zwei Männer zu Hilfe, die von dem mutmaßlichen Messerstecher ebenfalls angegriffen worden sein sollen. Dabei sollen die beiden 29- und 40-Jährigen ebenfalls mit dem Messer an Rumpf und Arm verletzt worden sein. Ein 14-jähriger Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, soll von dem Tatverdächtigen mit Faustschlägen angegriffen worden sein. Er erlitt Prellungen und Schürfungen. Weitere Zeugen des Ereignisses konnten den Tatverdächtigen festhalten, bis eingetroffene Polizeikräfte ihn festnahmen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen sowie die beiden 29- und 40-Jährigen in Krankenhäuser. Dort verblieben der 17- und der 29-Jährige zur stationären Behandlung, während der 40-Jährige das Krankenhaus eigenmächtig wieder verließ. Der 14-Jährige wurde ebenso wie der Tatverdächtige ambulant behandelt. Anschließend brachten Polizeieinsatzkräfte den mutmaßlichen Rechtsbrecher in einen Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurde. In der Nähe des Tatortes fanden die Einsatzkräfte ein Messer, welches als Beweismittel sichergestellt wurde. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund des Streites, dauern an.