Autodiebe festgenommen

Nr. 1422

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die zivilen Einsatzkräfte gegen 23 Uhr im Rahmen eines Sondereinsatzes auf einen Transporter aufmerksam, der im Bereich der Kissingstraße/ Neumannstraße parkte. In der Kissingstraße stieg ein Mann als Beifahrer aus einem Pkw und lief die Kissingstraße auf und ab. Der Fahrer des Pkws entfernte sich. Kurze Zeit später bestieg der Mann über die Beifahrerseite den geparkten Transporter, hantierte im Bereich des Fahrzeuginneren, rutschte auf die Fahrerseite und startete den Wagen und fuhr los. In Höhe Prenzlauer Promenade/ Rothenbachstraße stoppten die Einsatzkräfte den Transporter und nahmen den 25-jährigen Fahrer fest. Bei der Durchsuchung wurden Gegenstände festgestellt, die auf einen Autodiebstahl hindeuteten. Sein Komplize konnte mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Brandenburg im Landkreis Märkisch Oderland im Ortsteil Diedersdorf festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für das Fachkommissariat eingeliefert. Sein Komplize wurde vor Ort entlassen. Der Transporter wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.