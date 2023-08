Körperverletzung in Straßenbahn – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 1424

Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera in einer Straßenbahn bittet die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) um Mithilfe.

Am Freitag, den 7. April 2023, kam es am Abend in einer Straßenbahn in Weißensee zu einer Körperverletzung durch den abgebildeten Mann an einem 59 Jahre alten Fahrgast. Dieser zeigte an, dass er gegen 22 Uhr in einer Tram der Linie 4 unterwegs war und kurz vor der Haltestelle Buschallee durch den Unbekannten mehrfach mit der Hand auf ein Ohr geschlagen wurde. Nach dem Aussteigen an dieser Haltestelle soll der Tatverdächtige zudem mit einem Stein aus dem Gleisbett auf ihn geworfen haben, welcher den 59-Jährigen knapp verfehlt habe. Der Gesuchte war in Begleitung einer Frau, die als mögliche Zeugin ebenfalls gesucht wird.