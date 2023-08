Motorrollerfahrerin und Sozia mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Nr. 1417

Nach einem Unfall, der sich gestern Abend in Prenzlauer Berg ereignete, mussten die 27-jährige Fahrerin eines Motorrollers sowie ihre 31-jährige Sozia mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zufolge fuhren die beiden Frauen gegen 21 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Allee stadtauswärts. Weil die Ampel an der Kreuzung mit der Storkower Straße auf Rot umschaltete, soll die 27-Jährige das Tempo verlangsamt haben. Ein mit seinem Mercedes hinter dem Roller fahrender 46-Jähriger soll seinen Wagen zeitgleich beschleunigt haben – offenbar, um den Kreuzungsbereich noch zu passieren. Der Mann fuhr auf den Roller auf, wodurch die Sozia nach hinten über den Mercedes und die Fahrerin nach vorn weggeschleudert worden sein sollen. Während der Autofahrer unverletzt blieb, brachten alarmierte Rettungskräfte die Fahrerin des Rollers mit inneren Kopfverletzungen und die 31-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen an einem Arm zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da Einsatzkräfte bei der Zweiradfahrerin ein Gefäß mit Betäubungsmitteln fanden, wurde ihr im Krankenhaus Blut entnommen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).