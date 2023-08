Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 1416

Polizei und Feuerwehr wurden heute früh zu mehreren Verletzten nach Lichtenrade alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen am Lichtenrader Damm Ecke Buckower Chaussee kurz nach 3 Uhr auf eine Gruppe von sechs Personen, von denen fünf verletzt waren. Nach den ersten Ermittlungen und Aussagen geriet diese Gruppe kurz zuvor aus noch nicht bekannten Gründen mit einer Gruppe von vier jungen Männern in einen Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Aus der Schlägerei heraus soll ein Mann der Vierergruppe ein Messer benutzt haben, wodurch ein 57 und ein 39 Jahre alter Mann aus der größeren Gruppe verletzt wurden. Eine 44-jährige Frau und zwei weitere Männer der Sechsergruppe, 45 und 23 Jahr alt, erlitten Verletzungen, die von Schlägen herrühren könnten, und wurden durch Rettungskräfte vor Ort ambulant versorgt. Der 57-Jährige und der 39-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Ältere wurde mit einer Stichverletzung im Rückenbereich stationär aufgenommen, der Jüngere konnte nach ambulanter Behandlung einer Schnittverletzung am Oberschenkel das Krankenhaus wieder verlassen.

Das gegnerische Quartett soll in Richtung Trabrennbahn Mariendorf geflüchtet sein.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.