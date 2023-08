Bücherbox mit historischem Bezug in Brand gesteckt

Nr. 1415

In den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes in einer Bücherbox nach Grunewald alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gaben zwei unbekannt gebliebene Zeugen gegen 4.50 Uhr gegenüber einem Mitarbeiter einer benachbarten Bäckerei an, dass eine Bücherbox am historischen „Gleis 17“ am Bahnhof Grunewald in Flammen stehe. Zuvor hätten Sie beobachtet, wie ein Mann eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und diese angezündet habe. Die hinzu alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Bücher wurden jedoch fast vollständig vernichtet. Die Box sowie ihr Inhalt stehen in Bezug zu dem historischen Mahnmal „Gleis 17“. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat den Fall zur Prüfung übernommen.