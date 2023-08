Radfahrer stoßen frontal zusammen

Nr. 1414

In Schmöckwitz wurden heute Morgen zwei Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 36-jährige Radfahrer gegen 7.45 Uhr den Radweg der Wernsdorfer Straße in Richtung Wernsdorf, als ihm in einer Kurve ein 41 Jahre alter Zweiradfahrer entgegenkam. Die beiden Männer stießen mit ihren Rädern frontal zusammen und stürzten. Der Jüngere erlitt Verletzungen am Kopf und am Hals und der Ältere erlitt eine Fraktur im Gesichtsbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.