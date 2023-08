Fahrgast schlägt Tramfahrer

Nr. 1413

Heute Morgen wurde in Karlshorst der Fahrer einer Straßenbahn durch einen Fahrgast verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen soll kurz vor der Haltestelle der Tram der Linie 27 ein alkoholisiert wirkender Fahrgast gegen 7.45 Uhr während der Fahrt gegen die Tür des Fahrerstandes geschlagen haben. Beim Erreichen der Haltestelle Ehrlichstraße/Stühlinger Straße verließen der 54-jährige Straßenbahnfahrer und der 23-Jährige die Bahn und gerieten auf dem Gehweg in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 machten den Tatverdächtigen in der Nähe aus und nahmen den 23-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Der junge Mann wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, das er nach einer Blutentnahme wieder verlassen konnte.

Der Tramfahrer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde ambulant vor Ort behandelt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.