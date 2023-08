Radfahrer verletzt

Nr. 1411

Gestern Mittag wurde in Mariendorf ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Transporters gegen 13.20 Uhr die Großbeerenstraße von der Friedenstraße kommend in Richtung Körtingstraße. Beim Abbiegen nach links in die Wilhelm-Pasewaldt-Straße stieß der Autofahrer mit dem ihm entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer, der den Radweg befuhr, zusammen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.