Versuchter Raub in Kneipe

Nr. 1409

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Raubüberfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 1.10 Uhr die Kneipe in der Stresemannstraße betreten und die 66-jährige Angestellte unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgeräts zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei habe der Tatverdächtige Reizgas in den gesamten Barbereich sowie einem 38-jährigen Gast direkt ins Gesicht gesprüht. Als er im Kasseneinsatz das erhoffte Geld nicht gefunden habe, sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Dabei soll ein 63-jähriger Lokalbesucher noch versucht haben, ihn am Arm festzuhalten, wurde jedoch durch den Unbekannten zu Boden gestoßen. Die Angestellte sowie die beiden Gäste erlitten Augen- und Hautreizungen. Der jüngere Gast wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).