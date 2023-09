Haftbefehle wegen Raubtaten gegen zwei Tatverdächtige vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1777

Gestern Nachmittag vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 3 (Ost) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei Tatverdächtige unter anderem wegen des Tatvorwurfes des schweren Raubes. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sollen seit Ende Juli 2023 an jedenfalls zwei Raubtaten, unter anderem an einem Überfall am 11. August 2023 in einem Discounter am Helene-Weigel-Platz, beteiligt gewesen sein. Gestern konnten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf festnehmen. Bei Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses in der Wohnung des 24-jährigen Beschuldigten konnte dort auch der 25-jährige Mittäter angetroffen und aufgrund des bereits erwirkten Haftbefehls ebenfalls festgenommen werden. Die beiden Beschuldigten befinden sich seit gestern in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.

Erstmeldung Nr. 1408 vom 12. August 2023: Überfall in Discounter

Zwei junge Männer überfielen gestern Abend in Marzahn eine Filiale eines Supermarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 19.50 Uhr die beiden maskierten Männer das Geschäft am Helene-Weigel-Platz. Im Verkaufsraum soll dann einer der Männer einen 37-jährigen Angestellten festgehalten haben, während sein Komplize den Mitarbeiter mit einem Messer attackierte und an einem Finger verletzte. Anschließend drängten die Tatverdächtigen den 37-Jährigen sowie eine 76 Jahre alte Kundin in Richtung des Kassenbereiches und versprühten einen Reizstoff. Während einer der Angreifer den 37-Jährigen unter Vorhalten eines Messer dazu zwang, aus einem Geldschrank Geld herauszugeben, bedrohte der andere die 37-jährige Kassiererin mit dem Reizstoffspray und forderte sie auf, die Kassenlade zu öffnen, aus der der Maskierte Geld entwendete. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute aus dem Discounter in Richtung Springpfuhlpark.

Während die beiden Frauen unverletzt blieben, wurde der 37-jährige Angestellte durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.