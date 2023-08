Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1405

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Haselhorst alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 26-jähriger Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr die Daumstraße in Richtung Glindowseestraße befahren haben. Auf Höhe der Einmündung Beetzseeweg fuhr er aus bisher ungeklärten Gründen auf das vor ihm fahrende Auto einer 58-Jährigen auf. In Folge des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an der kompletten rechten Körperhälfte zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).