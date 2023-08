Seniorin von Radfahrer angefahren

Nr. 1404

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 11.45 Uhr in der Alten Jakobstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Radfahrer und einer 88-jährigen Seniorin gekommen sein. Der Radfahrer habe die Frau, welche die Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, übersehen und fuhr sie an. Die Fußgängerin sei daraufhin gestürzt und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 2,05 Promille. Während der Maßnahmen zeigte sich der Mann aggressiv gegenüber den Dienstkräften, weshalb ihm eine Handfessel angelegt wurde. Nachdem die Besitzverhältnisse des Fahrrads trotz Nachfrage unklar blieben, ergab eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem, dass es als gestohlen gemeldet war. Der Mann wurde zur Blutentnahme und Identitätsfeststellung zu einer Gefangenensammelstelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).