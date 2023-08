Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in Zehlendorf

Nr. 1403

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 4 (Süd) haben gestern Nachmittag einen 41-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Fischtal in Zehlendorf einzubrechen.

Ein 27-jähriger Anwohner bemerkte gegen 14.35 Uhr zusammen mit seiner 67-jährigen Mutter ungewöhnliche Geräusche auf einem Nachbargrundstück. Bei der Nachforschung entdeckten sie den Unbekannten, der behauptete, eine Toilette zu suchen. Doch ein Brecheisen in seinem Rucksack und Hebelspuren an der Terrassentür ließen keinen Zweifel an seinen wahren Absichten.

Trotz seiner Flucht gelang es den Einsatzkräften der operativen Gruppe Wohnraumeinbruch der Polizeidirektion 4, ihn etwa zwei Stunden später im Nahbereich zu stellen. Bei seiner Festnahme führte der Mann den beschriebenen Rucksack sowie Schmuck mit sich, den er bei einem weiteren Einbruch in einer Wohnung in der Wilskistraße entwendet hatte.

Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 überstellt und soll im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.