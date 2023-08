Autofahrer verunfallt in Brunnenanlage

Nr. 1400

In der vergangenen Nacht kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Brunnenanlage beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einer Polizeibesatzung gegen 0.40 Uhr ein Audi in der Hardenbergstraße auf. Der Audi-Fahrer fuhr Richtung Ernst-Reuter-Platz. Als die Polizeibesatzung wendete, um ihn wegen seiner auffälligen Fahrweise verkehrsrechtlich zu überprüfen, stellten sie fest, dass der Wagen am Ernst-Reuter-Platz über die Mittelinsel in die Brunnenanlage gefahren war. Der 22-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der 22-jährige Fahrer stimmte einem Drogenvortest zu, der den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestätigte. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen, sein Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.