Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1399

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Rudow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 81-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr den Bildhauerweg in Richtung Alt-Rudow befahren haben, als er an der Kreuzung Bildhauerweg Ecke Neuköllner Straße den von rechts kommenden Rollerfahrer übersah. Bei dem Zusammenstoß fuhr der 66-jährige Rollerfahrer gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs und fiel auf die Windschutzscheibe. Er zog sich dabei eine Oberschenkelfraktur zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).