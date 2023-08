Brandstiftungen an zwei Lastwagen

Nr. 1394

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines brennenden Lkw nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 22-jähriger Zeuge gegen 0.20 Uhr Rauchentwicklung an einem Sattelzug in der Raoul-Wallenberg-Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand vollständig löschen konnte. Wenig später, gegen 0.40 Uhr, bemerkte ein zweiter Zeuge einen weiteren Brand an einem anderen Lastwagen, der ebenfalls in der Raoul-Wallenberg-Straße abgestellt war. Im Führerhaus des Sattelzugs schlief zu diesem Zeitpunkt der 49-jährige Fahrzeugführer, der von der eintreffenden Feuerwehr geweckt werden konnte und unverletzt blieb. Beide Lastwagen wurden beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.