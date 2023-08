Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1389

Gestern Nachmittag verstarb nach einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide der Fahrer eines Pkw. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 39-Jährige gegen 16.25 Uhr die Schnellerstraße stadteinwärts und kam aus bislang noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Wagen den Mittelstreifen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision wurde der Baum gefällt und stürzte auf das Fahrzeugdach. Zeugen befreiten den Fahrer aus seinem Pkw, leisteten Erste Hilfe und begannen mit einer Reanimation des 39-Jährigen. Alarmierte Rettungskräfte setzten die Reanimation fort und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, an der auch ein Sachverständiger und ein Gutachter beteiligt waren, war die Schnellerstraße stadtauswärts zwischen Minna-Todenhagen-Brücke und Karlshorster Straße gesperrt, wovon auch zwei Buslinien betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.