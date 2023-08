Lkw kollidiert mit Häuserwand

Nr. 1388

Heute früh kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 62-jähriger Mann in einem Lkw gegen 6.30 Uhr bei Rot abstrahlender Ampel auf der Detmolder Straße an der Kreuzung zur Mecklenburgischen Straße in Richtung Rudolstädter Straße verkehrsbedingt gewartet haben. Aus bislang ungeklärten Gründen setzte sich der Lkw in Bewegung und überquerte die Mecklenburgische Straße. Hinter der Kreuzung kam er nach rechts ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter. Anschließend fuhr er auf den Gehweg, stieß dort gegen Multifunktionskasten eines Telekommunikationsanbieters, der dadurch aus seiner Bodenverankerung gerissen wurde, und kam an der Hauswand eines Miethauses in der Rudolstädter Straße zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Transporter auf einen davor geparkten Pkw geschoben, der dadurch ebenfalls auf einen vor ihm stehenden Pkw stieß. Der Lkw-Fahrer wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand verbleibt er dort für eine stationäre Behandlung. Der stark beschädigte Lkw befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch an der Unfallstelle. Hinzugerufene Baustatiker überprüfen, inwieweit die erheblich beschädigte Haussubstanz und die Entfernung des Lkws eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Die Rudolstädter Straße war für die Unfallaufnahme bis etwa 14.30 Uhr zwischen Mecklenburgische Straße und Kahlstraße in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.