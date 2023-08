Streit an Tramhaltestelle eskaliert – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1391

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) um Mithilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen gerieten der abgebildete Mann und ein Jugendlicher am Sonntag, den 25. September 2022, an einer Straßenbahnhaltestelle in Mitte in einen Streit. An der Haltestelle Karl-Liebknecht-Straße/Alexanderstraße/Memhardstraße soll gegen 18.10 Uhr der damals 14-Jährige gegen den Mann gestoßen sein, sich aber anschließend entschuldigt haben. Dennoch soll ein zunächst verbaler Streit entstanden sein, in dessen Folge der Abgebildete den Jugendlichen, der mit einer 13-jährigen Freundin unterwegs war, mit einem Schlagstock geschlagen habe. Der Schüler klagte über Schmerzen im Schulterbereich und erstattete wenig später die Strafanzeige auf der Alex-Wache. Eine ärztliche Behandlung des Jungen war nicht nötig.