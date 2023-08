Festnahme nach fremdenfeindlicher Beleidigung

Nr. 1383

Gestern Nachmittag kam es in Moabit zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 59-jähriger Mann gegen 17 Uhr an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße an der dortigen Fußgängerampel zwei Frauen im Alter vom 37 und 42 Jahren mit vier Kinder fremdenfeindlich beleidigt und beschimpft haben. Eine Beamtin und ein Beamter in einem Funkwagen, die die Lübecker Straße in Richtung Turmstraße befahren hatten, standen ebenfalls an der besagten Kreuzung. Sie wurden auf die verbale Auseinandersetzung aufmerksam und nahmen den 59-Jährigen fest. Der Mann kam zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.