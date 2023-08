Versehentliche Schussabgabe

Nr. 1381

Gestern Abend kam es in Gropiusstadt in einer Wohnung zu einer ungewollten Schussabgabe durch einen nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten. Der 22 Jahre alte Polizist hantierte im Beisein seines 15-jährigen Bruders gegen 20.50 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wermuthweg mit seiner Dienstwaffe, wobei sich ein Schuss löste und den Jugendlichen am Hals verletzte. Zum Ort gerufene Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin geführt. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden geprüft und stehen in Abhängigkeit vom Ausgang des Strafverfahrens.