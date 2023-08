Brandstiftung an Pkw

Nr. 1379

In der vergangenen Nacht brannten in Adlershof zwei Fahrzeuge aus. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an zwei in der Hermann-Dorner-Straße geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem BMW und dem Fiat, konnten aber nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge ausbrannten. Ein hinter dem Fiat stehender Fahrzeuganhänger wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.