Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Nr. 1375

Bei einem Feuer gestern früh in einem Einfamilienhaus in Kladow wurden eine 44-jährige Frau und ihr 51-jähriger Ehemann verletzt. Gegen 3 Uhr bemerkte das Ehepaar Feuer auf ihrer Terrasse im Sakrower Kirchweg und alarmierten die Rettungskräfte. Das Feuer griff auf ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück über und beschädigte dies, sowie einen geparkten Pkw schwer. Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an. Die Eheleute erlitten Brandverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, seine Ehefrau wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatzgeschehen Kreislaufprobleme. Während der Löscharbeiten war der Sakrower Kirchweg zwischen Gößweinsteiner Gang und Kindlebenstraße gesperrt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.