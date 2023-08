Verdacht der schweren Brandstiftung

Nr. 1374

Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt zu einem Brand an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Halensee, der von der Feuerwehr am vergangenen Vormittag gelöscht wurde. Laut Aussagen von Anwohnenden konnte gegen 09.40 Uhr Brandgeruch in der Nestorstraße wahrgenommen werden und alarmierten die Feuerwehr. Durch den Brand wurde eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein 43-jähriger Mann, der nicht Anwohner des Hauses ist, jedoch den Anwohnern bekannt ist, ist zu der Tat verdächtig. Gegen 13.30 Uhr erschien der 43-Jährige erneut in dem Mehrfamilienhaus und konnte durch alarmierte Einsatzkräfte festgenommen werden. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme auf einer Polizeidienststelle durchgeführt. Im Verlauf des heutigen Tages wird er dem Bereitschaftsgericht vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.