Streit in einer Wohnung endet in Messerstecherei

Nr. 1373

Gestern Abend kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen haben ein 34 und ein 48 Jahre alter Mann in einer Wohnung in der Gehrenseestraße gefeiert. Gegen 18.20 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 34-Jährige den 48-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin nahm der 48-Jährige ein Küchenmesser und stach auf den Jüngeren ein, nachdem dieser den Aufforderungen nicht nachkam, mit den Schlägen aufzuhören. Der Vater des 34-Jährigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, rief Anwohner zu Hilfe, die die Polizei und Feuerwehr alarmierten. Der 34-Jährige erlitt zwei Stichverletzungen in den Rumpf, die von seinem Vater erstversorgt wurden. Die eingetroffenen Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 48-Jährige in der Wohnung fest und brachten ihn zur Durchführung einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er einem Kriminalkommissariat der Direktion 3 (Ost) überstellt, dass die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung führt.