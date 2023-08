Einbruch in Bankfiliale

Nr. 1372

In der Nacht zum Sonntag kam es in Gesundbrunnen zu einem Einbruch in eine Bankfiliale. Gegen 13 Uhr stellte der Filialleiter eines Geldinstituts in der Badstraße einen Einbruch fest, nachdem er zuvor gegen 3 Uhr eine Mitteilung einer technischen Störung in der Filiale erhalten hatte. Alarmierte Einsatzkräfte stellten mehrere aufgebrochenen Türen und einen aufgebrochenen Wertschrank fest, aus dem die unbekannten Täter Bargeld mitnahmen. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort umfangreiche Spuren sichern. Die weiteren Ermittlungen zur Tat und Ermittlung der bislang unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.