Justizmitarbeiter mit Messer angegriffen und verletzt

Nr. 1371

Unbekannte verletzten gestern Abend in Karow einen Mitarbeiter der Justiz. Gegen 21.20 Uhr wollte der Justizbeamte gerade die Tür zu seinem Wohnhaus öffnen, als drei unbekannte Männer angerannt kamen, ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühten und ihn mit zahlreichen Faustschlägen und Fußtritten angriffen. Darüber hinaus stach ihm einer der Männer mit einem Werkzeug oder einer Stichwaffe in einen der Oberschenkel. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Zeugen alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Die eingetroffenen Sanitäter brachten den an Kopf, Rumpf und einem Bein verletzten Justizmitarbeiter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ob der Angriff im Zusammenhang mit einer zuvor in der Justizvollzuganstalt stattgefundenen Auseinandersetzung stattfand, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.