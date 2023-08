Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

Nr. 1370

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen vergangene Nacht einen Mann in Kreuzberg fest. Gegen 2.30 Uhr fiel den Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten auf dem Markgrafendamm ein Auto auf, bei dem die Alarmanlage auslöste. Kurz darauf stieg einen Mann aus dem Wagen aus und entfernte sich schnellen Schrittes. Einige Polizistinnen und Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, der schon einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun eines Geländes der deutschen Bahn erreichte und ihn überstieg. Dabei verletzte sich der Flüchtige an Kopf und Händen. Als die Polizeikräfte das Gelände betraten, kam ihnen der 30-jährige Tatverdächtige entgegen. Sie nahmen ihn fest und überstellten ihn einer Funkwagenbesatzung der Polizei Berlin, die ihn in einen Polizeigewahrsam brachte. Dort wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben. Der Wagen wurde zuvor in Tempelhof entwendet. Ob der festgenommene 30-Jährige den Wagen selbst stahl, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.