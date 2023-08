Festnahme nach räuberischer Erpressung

Nr. 1368

Heute früh nahmen Zivilkräfte einen jungen Mann in Kreuzberg fest, der im Verdacht steht, eine räuberische Erpressung begangen zu haben. Als ein 35-jähriger Mann gegen 5 Uhr in der Skalitzer Straße unterwegs gewesen sein soll, soll er von einem 28-Jährigen mit Kleinpflastersteinen bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Als der 35-Jährige der Forderung nachgekommen sei, flüchtete der 28-Jährige in den Görlitzer Park. Dort nahmen ihn Zivilkräfte fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Da er den Eindruck erweckte unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde ihm dort Blut abgenommen. Im Anschluss wurde der Festgenommene einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 35-Jährige blieb unverletzt.