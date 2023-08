Nr. 1367

Gestern Abend kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Männer mit ihren Fahrrädern gegen 19 Uhr den Askanierring aus der Falkenseer Chaussee kommend in Richtung Flankenschanze. Als der 29-Jährige versucht haben soll, den 22-Jährigen zu überholen, sollen sich beide Fahrräder berührt haben. Durch die Berührung sollen beide die Kontrolle über ihre Zweiräder verloren und gestürzt sein. Der Ältere erlitt Verletzungen am Kopf sowie einem Arm und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da er alkoholisiert wirkte, wurde ihm dort auch Blut abgenommen. Der Jüngere klagte über Schürfwunden und Hämatome an den Armen, lehnte allerdings eine ärztliche Behandlung ab. Da auch er alkoholisiert wirkte, kam er in einen Polizeigewahrsam, in welchem ihm Blut abgenommen wurde. Im Anschluss wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.