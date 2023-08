Trio greift Touristen an

Nr. 1366

Ein Tourist rief in der vergangenen Nacht die Polizei zur Rettungsstelle eines Krankenhauses. Der 19-Jährige Berlin-Besucher gab an, dass er gegen 22.15 Uhr zusammen mit seiner 18 Jahre alten Begleiterin zu Fuß auf dem Gehweg der Hedemannstraße in Kreuzberg unterwegs war und dabei in hebräischer Sprache telefoniert habe. Plötzlich soll ein Pkw, besetzt mit vier Männern, neben dem Paar angehalten haben. Während der Fahrer in dem Fahrzeug blieb, sollen drei Männer ausgestiegen sein. Einer der Männer soll den 19-Jährigen angesprochen haben, was dieser aufgrund seiner fehlenden Deutschkenntnisse nicht verstanden habe. Unvermittelt soll einer aus dem Trio den Touristen geschlagen haben, so dass der 19-Jährige zu Boden fiel. Auf den am Boden liegenden jungen Mann sollen nun die drei Männer weiter eingeschlagen und eingetreten haben. Schließlich sollen die drei Unbekannten wieder in das Auto eingestiegen sein, dessen Fahrer sich in unbekannte Richtung entfernt habe. Zusammen mit seiner Begleiterin, die unverletzt geblieben war, suchte der 19-Jährige wenig später die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf, wo leichte Verletzungen am Arm und im Gesicht ambulant behandelt wurden. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes prüft bei der angezeigten gefährlichen Körperverletzung eine antisemitistische Tatmotivation.