Kollision mit Verkehrszeichen

Nr. 1365

Gestern Nachmittag kam es in Schmöckwitz zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 60-jähriger Mann gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Adlergestell stadtauswärts in Richtung Zum Seeblick unterwegs gewesen sein. Als er an der dortigen Fahrbahnverengung versucht haben soll, einen 27-jährigen Autofahrer zu überholen, kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Zeuginnen und Zeugen leisteten Erste Hilfe und befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er erlitt eine Kopfverletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in welchem er auch notoperiert wurde. Es besteht Lebensgefahr. Der 27-Jährige blieb unverletzt und der von ihm gefahrene Wagen unbeschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.