Mehrere Fahrzeuge in Vollbrand

Nr. 1363

Heute früh wurden Anwohnende in Gropiusstadt auf brennende Fahrzeuge aufmerksam und wählten den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr am Theodor-Loos-Weg ankamen, stellten sie zunächst vier Kräder und zwei Fahrräder fest, die sich bereits alle in Vollbrand befanden. Wenige Meter weiter wurden sie dann auf mehrere brennende Müllcontainer aufmerksam, die sich ebenfalls in Vollbrand befanden. Aufgrund der Hitzeeinwirkung wurden vier Autos und zwei Kräder beschädigt, die neben den Müllcontainern geparkt waren. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Theodor-Loos-Weg in Höhe des Zwickauer Damms gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.