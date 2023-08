Überfall in Bankvorraum gescheitert

Nr. 1362

Der Versuch, einen Kunden im Vorraum einer Bankfiliale in Bohnsdorf zu überfallen, mündete heute Morgen für den Tatverdächtigen in dessen Festnahme. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der 27-Jährige gegen 9.20 Uhr das Geldinstitut in der Bruno-Taut-Straße, besprühte einen 61-Jährigen mit Reizgas und versuchte ihm Geld aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, flüchtete der Verdächtige aus der Bank. Ein 40-Jähriger stellte sich ihm in den Weg, wurde aber ebenfalls mit Reizgas angegriffen und gegen ein Gitter geschubst. Nach wenigen Metern stellte sich dann ein 48-Jähriger dem kurz darauf stolpernden Flüchtenden in den Weg und konnte ihn am Boden festhalten.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Räuber fest, beschlagnahmten das Reizgasgerät sowie ein mitgeführtes Messer und überstellten den 27-Jährigen nach einer Augenspülung im Krankenhaus und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Der Überfallene sowie der 40-Jährige klagten über Atemnot sowie Augenreizungen und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige gab an, leichte Atembeschwerden zu haben, benötigte aber keine ärztliche Versorgung.