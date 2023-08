Kradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1361

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Hellersdorf kam ein Motorradfahrer ums Leben. Nach Zeugenaussagen war der 34-Jährige mit seiner Maschine gegen 4.30 Uhr in der Risaer Straße in Richtung Hönower Straße unterwegs, als er in Höhe der Oelsnitzer Straße aus noch zu klärenden Gründen mit einem geparkten Kleintransporter kollidierte. Dabei zog sich der Mann diverse Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Seine 28-jährige Sozia kam mit diversen äußeren und inneren Verletzungen zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).