Festnahme nach Drogerieeinbruch

Nr. 1360

Heute früh nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Britz fest, nachdem er in eine Drogerie eingebrochen sein soll. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 62-jähriger Zeuge gegen 4.40 Uhr auf einen Einbruch am Britzer Damm aufmerksam geworden sein. Als er sich der aufgehebelten Eingangstür einer dortigen Drogerie näherte, traf er auf den mutmaßlichen Täter, welcher sich nach dieser Begegnung wieder in das Geschäft zurückzog. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 39-jährigen Mann im Lagerraum fest und konnten in seinem Rucksack verschiedene Kosmetikartikel feststellen. In der Nähe fanden sie auch eine Brechstange. Der 39-Jährige wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.