Trio überfällt Schnellimbiss-Restaurant

Nr. 1359

Heute früh überfielen drei bislang unbekannt gebliebene Männer ein Schnellimbiss-Restaurant in Buckow. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten die drei Maskierten gegen 4 Uhr die 36-jährige Schichtleiterin und ihre drei Mitarbeitenden in der Rudower Straße mit einem Messer, einem Schlagstock sowie einer Machete und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem die 36-Jährige die Kasse geöffnet und dem Trio das darin befindliche Geld übergeben hatte, flüchteten die Männer in Richtung Storchenweg. Die Schichtleiterin und ihre 18 und 20 Jahre alten Mitarbeiterinnen sowie ein 20-jähriger Angestellter erlitten einen Schock und wurden am Ort von alarmierten Rettungskräften ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.