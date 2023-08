Zwei Männer mit Messerstichen verletzt

Nr. 1358

Zu zwei verletzten Männern wurden in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr nach Gesundbrunnen alarmiert. Die beiden 24 und 23 Jahre alten Männer kamen in ein Krankenhaus. Der Ältere konnte nach einer ambulanten Behandlung einer Stichverletzung am Gesäß das Krankenhaus wieder verlassen. Der 23-Jährige ließ eine Stichverletzung im Oberschenkel sowie ein Hämatom im Gesicht versorgen und konnte anschließend ebenso nach Hause. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Beteiligten gegen 3 Uhr in der Stettiner Straße in einen Streit mit anderen Männern geraten und dabei attackiert worden sein. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, die in familiären Streitigkeiten liegen könnten, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.