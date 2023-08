Einsatzwagen mit Steinwürfen attackiert

Nr. 1357

Unbekannte bewarfen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnitts 52 gegen 23 Uhr in der Möckernstraße unterwegs, als plötzlich mehrere Personen Steine auf das Fahrzeug warfen und anschließend in Richtung Yorckstraße unerkannt entkamen. Dabei gingen mehrere Schreiben zu Bruch, auch ein geparktes Taxi wies im Anschluss Beschädigungen auf. Ein Beamter erlitt Blessuren durch umherfliegende Splitter, welche von alarmierten Rettungskräften ambulant versorgt wurden. Der Polizist und sein körperlich unverletzter Kollege beendeten ihren Dienst. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) sicherte Spuren am Tatort und führt die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.