Schwerverletzter Senior nach Streit auf der Straße

Nr. 1352

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Moabit zu einer Körperverletzung auf offener Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten ein 74-jähriger Mann und ein unbekannter Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Bredowstraße gegen 22 Uhr in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Radfahrer den Senior geschubst haben, so dass dieser zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der 74-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Schädelfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er nun intensivmedizinisch behandelt wird. Der Fahrradfahrer floh in unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.