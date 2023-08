Verkehrsunfall mit Löschfahrzeug der Feuerwehr

Nr. 1350

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 25-jähriger Mann in einem Wagen gegen 19.45 Uhr die Westfälische Straße in Richtung Kurfürstendamm. Zur selben Zeit war der Fahrer des Löschfahrzeugs in der Konstanzer Straße in Richtung Hohenzollerndamm unterwegs. Er soll auf die Kreuzung Konstanzer Straße Ecke Westfälische Straße bei Rot abstrahlender Ampel unter Benutzung von Blaulicht und Martinshorn gefahren sein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 25-Jährigen. Dabei wurden der Autofahrer und seine beiden Beifahrer im Alter von 21 und 30 Jahren verletzt. Der 25-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen am Arm und am Bein. Er wurde von alarmierten Rettungskräften für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie sein 30-jähriger Beifahrer. Dieser erlitt Verletzungen am Kopf, Hautabschürfungen am Handgelenk und klagte über Schmerzen im Knie. Seine Verletzungen werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. Der 21-jährige Mitfahrer klagte über Schmerzen im Bein und wurde von Rettungskräften am Unfallort versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus lehnte er zunächst ab. Der Feuerwehrmann blieb unverletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch der Rest der Besatzung kam mit dem Schrecken davon. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.