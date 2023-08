Polizisten bespuckt, beleidigt und beworfen

Nr. 1349

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) nahmen in der vergangenen Nacht in Friedrichshain einen 17-Jährigen und zwei 18-Jährige fest. Die drei stehen im Verdacht, gegen 23.50 Uhr in der Sonntag- Ecke Lenbachstraße zwei Polizisten homophob beleidigt und angegriffen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen liefen die sich außer Dienst befindlichen Beamten in ziviler Kleidung an der Sonntagstraße entlang, als sie aus einer etwa achtköpfigen Gruppe heraus mit einer leeren Getränkeverpackung beworfen wurden. Die Polizisten stellten die Heranwachsenden und Jugendlichen zur Rede und teilten ihnen mit, dass sie Polizisten sind. Daraufhin wurden sie aus der Gruppe heraus mehrfach angespuckt und im Gesicht getroffen sowie homophob beleidigt. Anschließend wurde ein Stein auf die Polizisten geworfen, der sie allerdings verfehlte. Danach flüchtete die Gruppe. Hinzugerufene Einsatzkräfte konnten drei der Tatverdächtigen im Rahmen der Verfolgung, bei der sich eine Polizistin einen Arm brach, vorläufig festnehmen. Die Angreifer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss der Maßnahmen wurden die beiden 18-Jährigen auf freien Fuß entlassen. Den 17-Jährigen übergaben die Einsatzkräfte einer erziehungsberechtigten Person. Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen und begab sich in Behandlung. Die Ermittlungen wegen homophober Beleidigung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.