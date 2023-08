Mann in Park geschlagen und getreten

Nr. 1348

Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus wurde in der vergangenen Nacht ein obdachloser Mann in einem Park in Mitte angegriffen und verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen traf die Gruppe, bestehend aus vier Jungen und drei Mädchen, gegen 1.20 Uhr im Monbijoupark auf dem 30-Jährigen. Aus bislang unbekannten Gründen sollen drei männliche Jugendliche aus der Gruppe den Wohnungslosen geschlagen und getreten haben. Anschließend sollen die sieben Personen in Richtung James-Simon-Park geflüchtet sein. Von Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen in ein Krankenhaus, wo seine Gesichtsverletzungen stationär behandelt werden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.