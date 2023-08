Polizisten durch Bisse verletzt

Mitte / Friedrichshain-Kreuzberg

Gestern früh und am Vormittag wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in Gesundbrunnen und in Kreuzberg gebissen. Ein Beamter wurde derart verletzt, dass er vom Dienst abtreten musste. Die Ermittlungen zu den Angriffen auf die Beamten und weiteren beteiligten Personen haben die jeweiligen Fachkommissariate der Polizeidirektionen 1 (Nord) und 5 (City) übernommen.

Nr. 1342

Gegen 6.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei von dem Mieter einer Wohnung in der Schönwalder Straße um Hilfe gerufen. Eine Frau im Alter von 22 Jahren missachtete die mehrfachen Aufforderungen des 20-Jährigen, seine Wohnung zu verlassen. Auch den Anordnungen der Polizeikräfte wiedersetzte sie sich aggressiv und musste aus der Wohnung getragen werden. Im Fahrstuhl verbiss sie sich in den Oberschenkel eines Beamten und konnte nur mit Mühe davon abgebracht werden. Da die Frau sich psychisch auffällig verhielt, brachten sie alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort wurde auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt, die einen Wert von 2,3 Promille ergab. Der verletzte Polizeibeamte trat nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus vom Dienst ab.

Nr. 1343

Das Klinikpersonal eines Krankenhauses in der Dieffenbachstraße alarmierte gegen 9.30 Uhr die Polizei, da sie Unterstützung bei einem randalierenden Patienten benötigten. Bei den Bemühungen, den sich äußerst aggressiv verhaltenden 44-jährigen Mann unter Kontrolle zu bringen, wurde ein Beamter mehrmals ins Gesicht geschlagen und in die Hand gebissen. Insgesamt wurden zwei Polizisten verletzt, sie konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen. Der 44-Jährige verblieb im Krankenhaus.