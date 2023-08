Fahrgast von Tram verletzt

Nr. 1339

An einer Tramhaltestelle in Mitte kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen herrschte am Alexanderplatz gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M4 dichtes Gedränge. Als eine Bahn einfuhr, verlor der 27-jährige Mann sein Gleichgewicht und geriet mit einem Bein zwischen Zug und Bahnsteigkante. Nach einer ersten Versorgung der Beinverletzung durch einen Polizisten der Polizeiwache am Alexanderplatz kam der junge Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 39-jährige Tramfahrer erlitt einen leichten Schock und wurde ambulant am Ort behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.